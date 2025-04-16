Николаев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
611,64
Экономия при брони: -52,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
585,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
624,19
Экономия при брони: -40,68 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
594,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
622,15
Экономия при брони: -32,71 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
631,64
Экономия при брони: -42,15 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
609,20
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
396,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
585,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
629,28
Экономия при брони: -40,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
624,66
Экономия при брони: -76,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
614,42
Экономия при брони: -66,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
610,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
625,31
Экономия при брони: -87,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
585,50
Экономия при брони: -1,10 грн