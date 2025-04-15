Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
617,75
Экономия при брони: -73,32 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
579,20
Экономия при брони: -29,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
607,16
Экономия при брони: -60,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
572,80
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
582,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
582,20
Экономия при брони: -32,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
394,73
Экономия при брони: -27,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
623,30
Экономия при брони: -42,45 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
572,80
Экономия при брони: -22,60 грн