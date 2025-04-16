Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
624,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
624,10
Экономия при брони: -89,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
591,00
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
621,64
Экономия при брони: -48,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
614,78
Экономия при брони: -82,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
415,69
Экономия при брони: -33,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
609,05
Экономия при брони: -76,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
553,40
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
617,92
Экономия при брони: -29,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
610,32
Экономия при брони: -86,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
617,03
Экономия при брони: -64,76 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
619,34
Экономия при брони: -56,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН