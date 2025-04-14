Харьков (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
611,41
Экономия при брони: -21,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
629,99
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
607,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
581,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
594,00
Экономия при брони: -13,90 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
627,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
602,67
Экономия при брони: -29,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
601,30
Экономия при брони: -21,20 грн