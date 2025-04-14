Днепр (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
210,49
Экономия при брони: -19,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
632,00
Экономия при брони: -57,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
439,34
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
610,43
Экономия при брони: -56,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
630,24
Экономия при брони: -58,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
612,89
Экономия при брони: -22,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
624,32
Экономия при брони: -70,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
614,96
Экономия при брони: -43,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
625,02
Экономия при брони: -53,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
610,56
Экономия при брони: -34,45 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
658,24
Экономия при брони: -31,82 грн