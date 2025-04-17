Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
630,30
Экономия при брони: -52,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
608,10
Экономия при брони: -30,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
581,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
625,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
594,00
Экономия при брони: -15,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
625,14
Экономия при брони: -47,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
608,70
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
614,31
Экономия при брони: -56,31 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
609,20
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
411,11
Экономия при брони: -39,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
625,81
Экономия при брони: -69,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
618,30
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
607,17
Экономия при брони: -74,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
589,60
Экономия при брони: -11,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
581,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ноохолин раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл №3
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
610,58
Экономия при брони: -32,53 грн