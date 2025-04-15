Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,42
Экономия при брони: -44,22 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,13
Экономия при брони: -49,26 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
243,08
Экономия при брони: -35,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,42
Экономия при брони: -37,31 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,14
Экономия при брони: -27,92 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,71
Экономия при брони: -22,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,50
Экономия при брони: -14,20 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
334,20
Экономия при брони: -11,20 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,00
Экономия при брони: -29,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,66
Экономия при брони: -34,76 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,60
Экономия при брони: -7,60 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,17
Экономия при брони: -11,27 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
353,83
Экономия при брони: -26,54 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,63
Экономия при брони: -19,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
315,66
Экономия при брони: -46,04 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,23
Экономия при брони: -52,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,67
Экономия при брони: -37,93 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,89
Экономия при брони: -52,56 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
360,32
Экономия при брони: -46,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,23
Экономия при брони: -39,31 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,39
Экономия при брони: -14,88 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
211,34
Экономия при брони: -21,32 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн