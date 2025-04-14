Киев
Ко-валодип (Co-valodip)

Ко-валодип (Co-valodip)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 227 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
268,65 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,79 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
279,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
282,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
254,52 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
280,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,63
Экономия при брони: -24,18 грн
293,45 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,94
Экономия при брони: -28,00 грн
317,94 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,87
Экономия при брони: -17,50 грн
362,37 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,20 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,29
Экономия при брони: -12,18 грн
317,11 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,98
Экономия при брони: -13,39 грн
348,59 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,97
Экономия при брони: -13,90 грн
362,07 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,48
Экономия при брони: -33,68 грн
282,80 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
344,37
Экономия при брони: -28,12 грн
316,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
281,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
311,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,48
Экономия при брони: -38,39 грн
279,09 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,83
Экономия при брони: -38,58 грн
316,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,40
Экономия при брони: -0,30 грн
295,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,80
Экономия при брони: -13,30 грн
323,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,27 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
302,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
318,40 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,84
Экономия при брони: -15,29 грн
316,55 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,96
Экономия при брони: -16,82 грн
348,14 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
216,73
Экономия при брони: -30,69 грн
186,04 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
353,80
Экономия при брони: -37,55 грн
316,25 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30
Экономия при брони: -0,20 грн
295,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
334,20
Экономия при брони: -10,70 грн
323,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
318,03
Экономия при брони: -24,54 грн
293,49 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,20
Экономия при брони: -13,58 грн
335,62 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,59
Экономия при брони: -13,75 грн
349,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,82
Экономия при брони: -16,33 грн
301,49 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,27
Экономия при брони: -17,94 грн
331,33 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,87
Экономия при брони: -18,59 грн
343,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,89
Экономия при брони: -43,54 грн
293,35 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
356,13
Экономия при брони: -48,08 грн
308,05 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
258,47
Экономия при брони: -16,80 грн
241,68 грн
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