Львов (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,60
Экономия при брони: -29,20 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
118,86
Экономия при брони: -16,17 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,30
Экономия при брони: -22,60 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,60
Экономия при брони: -37,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,85
Экономия при брони: -17,28 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,18
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
317,58
Экономия при брони: -37,53 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
368,39
Экономия при брони: -44,01 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,94
Экономия при брони: -42,28 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
355,89
Экономия при брони: -47,19 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,80
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,60
Экономия при брони: -23,80 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,80
Экономия при брони: -40,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,80
Экономия при брони: -35,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,40
Экономия при брони: -20,60 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
217,04
Экономия при брони: -0,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
208,44
Экономия при брони: -19,14 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
334,20
Экономия при брони: -21,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,30
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,40
Экономия при брони: -13,70 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,80
Экономия при брони: -21,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
324,60
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,15
Экономия при брони: -42,67 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,59
Экономия при брони: -29,80 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
252,77
Экономия при брони: -26,94 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,20
Экономия при брони: -17,40 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,98
Экономия при брони: -15,41 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,30
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30
Экономия при брони: -11,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,40
Экономия при брони: -18,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
202,06
Экономия при брони: -13,05 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
334,30
Экономия при брони: -21,60 грн