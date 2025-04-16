Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
206,90
Экономия при брони: -21,88 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,98
Экономия при брони: -23,35 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,14
Экономия при брони: -39,16 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,48
Экономия при брони: -56,64 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,82
Экономия при брони: -47,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,00
Экономия при брони: -47,10 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,00
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
318,30
Экономия при брони: -17,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,18
Экономия при брони: -42,63 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
235,26
Экономия при брони: -11,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,06
Экономия при брони: -51,42 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,92
Экономия при брони: -56,47 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,82
Экономия при брони: -37,08 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
366,72
Экономия при брони: -30,55 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,34
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,88
Экономия при брони: -51,93 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
366,25
Экономия при брони: -18,07 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
126,90
Экономия при брони: -6,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
316,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,07
Экономия при брони: -26,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,97
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,42
Экономия при брони: -42,16 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,91
Экономия при брони: -43,69 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
285,30
Экономия при брони: -7,90 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,39
Экономия при брони: -49,95 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,70
Экономия при брони: -44,48 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,66
Экономия при брони: -49,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,07
Экономия при брони: -40,39 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,21
Экономия при брони: -40,99 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,42
Экономия при брони: -45,39 грн