Харьков (адрес не указан)
Доступно в 366 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,16
Экономия при брони: -20,70 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,00 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,73
Экономия при брони: -46,18 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,40
Экономия при брони: -9,50 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,10
Экономия при брони: -3,20 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
353,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,05
Экономия при брони: -30,52 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,53
Экономия при брони: -42,81 грн
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
256,38
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ко-Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto