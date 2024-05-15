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Бепантен® крем 5 % туба 100 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (236841) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
704,13
Экономия: -94,89 грн
609,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
683,91
Экономия: -102,49 грн
581,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
653,79
Экономия: -34,79 грн
619,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
645,10
Экономия: -69,40 грн
575,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
645,30
Экономия: -69,60 грн
575,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
665,36
Экономия: -89,11 грн
576,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
540,51 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
642,65
Экономия: -44,29 грн
598,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
663,86
Экономия: -79,05 грн
584,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
694,47
Экономия: -104,58 грн
589,89 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
642,00
Экономия: -66,30 грн
575,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
691,81
Экономия: -115,56 грн
576,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
685,57
Экономия: -76,33 грн
609,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
672,50
Экономия: -90,50 грн
582,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
678,15
Экономия: -101,99 грн
576,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
688,11
Экономия: -111,92 грн
576,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
710,43
Экономия: -101,21 грн
609,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (4)
606,67 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
701,48
Экономия: -108,78 грн
592,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
662,68
Экономия: -86,38 грн
576,30 грн