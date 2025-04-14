Одесса (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
234,08
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
232,56
Экономия при брони: -27,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
224,48
Экономия при брони: -19,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
233,32
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
232,40
Экономия при брони: -27,29 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
234,84
Экономия при брони: -11,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
235,63
Экономия при брони: -8,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
233,07
Экономия при брони: -23,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
226,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
226,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
237,40
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
225,20
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
241,48
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,02
Экономия при брони: -11,82 грн