Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
232,56
Экономия при брони: -25,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
230,70
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
236,45
Экономия при брони: -20,64 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
230,30
Экономия при брони: -12,36 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
220,86
Экономия при брони: -9,21 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
225,96
Экономия при брони: -10,41 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
237,93
Экономия при брони: -22,38 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн