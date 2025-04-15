Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
237,75
Экономия при брони: -30,66 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
225,00
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
237,13
Экономия при брони: -35,59 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
212,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
212,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
235,94
Экономия при брони: -34,92 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
213,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
212,90
Экономия при брони: -7,80 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
206,02
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
236,63
Экономия при брони: -29,86 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
224,49
Экономия при брони: -6,58 грн