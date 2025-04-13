Киев (адрес не указан)
Доступно в 393 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
212,09
Экономия при брони: -9,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум