Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,80
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
232,21
Экономия при брони: -27,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
210,16
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
230,06
Экономия при брони: -12,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
231,33
Экономия при брони: -33,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
230,78
Экономия при брони: -16,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
224,05
Экономия при брони: -30,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
200,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,68
Экономия при брони: -13,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,07
Экономия при брони: -19,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
230,85
Экономия при брони: -32,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
228,35
Экономия при брони: -29,77 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
229,21
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
214,92
Экономия при брони: -35,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн