Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
235,58
Экономия при брони: -17,03 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
225,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
226,14
Экономия при брони: -8,23 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
219,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Аргилайф раствор для инфузий 42 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Артериум
232,16
Экономия при брони: -34,36 грн