Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,60
Экономия при брони: -20,70 грн
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
228,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,07
Экономия при брони: -22,69 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,67
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
232,57
Экономия при брони: -16,24 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
254,57
Экономия при брони: -20,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,50
Экономия при брони: -12,30 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
234,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
234,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
153,10
Экономия при брони: -6,14 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
245,21
Экономия при брони: -9,42 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
217,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
227,28
Экономия при брони: -21,74 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
255,68
Экономия при брони: -40,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
223,84
Экономия при брони: -27,32 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
245,61
Экономия при брони: -29,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
226,45
Экономия при брони: -24,19 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
248,48
Экономия при брони: -33,27 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
221,97
Экономия при брони: -26,97 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
224,01
Экономия при брони: -21,75 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
245,80
Экономия при брони: -30,59 грн