Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
235,35
Экономия при брони: -34,81 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
244,97
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
149,59
Экономия при брони: -7,77 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
256,32
Экономия при брони: -32,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
217,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,10
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
227,99
Экономия при брони: -23,27 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
250,16
Экономия при брони: -36,69 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
230,56
Экономия при брони: -34,94 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,98
Экономия при брони: -39,04 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
217,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
217,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,10
Экономия при брони: -9,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,20
Экономия при брони: -6,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
236,07
Экономия при брони: -29,73 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
172,26
Экономия при брони: -25,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
149,88
Экономия при брони: -22,69 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
256,51
Экономия при брони: -40,25 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
230,50
Экономия при брони: -22,01 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,31
Экономия при брони: -36,05 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
217,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -6,60 грн