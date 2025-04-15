Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
235,63
Экономия при брони: -34,53 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,56
Экономия при брони: -32,38 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
148,34
Экономия при брони: -9,87 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,50
Экономия при брони: -12,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,60
Экономия при брони: -18,00 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
235,01
Экономия при брони: -27,81 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
257,24
Экономия при брони: -38,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
238,32
Экономия при брони: -33,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,04
Экономия при брони: -33,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум