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Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)

Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 222 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
202,50 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
216,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
235,63
Экономия при брони: -34,53 грн
201,10 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,56
Экономия при брони: -32,38 грн
219,18 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
198,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
148,34
Экономия при брони: -9,87 грн
138,47 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,50
Экономия при брони: -12,30 грн
225,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
190,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
194,49 грн
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
198,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
242,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,60
Экономия при брони: -18,00 грн
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
150,21 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
235,01
Экономия при брони: -27,81 грн
207,20 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
257,24
Экономия при брони: -38,35 грн
218,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
238,32
Экономия при брони: -33,10 грн
205,22 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
251,04
Экономия при брони: -33,29 грн
217,75 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
243,30
Экономия при брони: -18,10 грн
225,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
150,21 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
221,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
222,40
Экономия при брони: -14,80 грн
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
162,28
Экономия при брони: -12,07 грн
150,21 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
150,41 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
242,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
207,60 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,60
Экономия при брони: -12,40 грн
225,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
202,50 грн
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