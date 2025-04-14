Ко-Пренелия® (Co-Prenelia)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
240,12
Экономия при брони: -27,44 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,94
Экономия при брони: -32,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
237,10
Экономия при брони: -24,42 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
259,52
Экономия при брони: -39,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
234,08
Экономия при брони: -14,80 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,40
Экономия при брони: -16,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
225,50
Экономия при брони: -19,80 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
253,69
Экономия при брони: -34,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
239,63
Экономия при брони: -23,74 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
252,42
Экономия при брони: -31,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
229,93
Экономия при брони: -29,99 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
245,47
Экономия при брони: -26,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
234,21
Экономия при брони: -31,04 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
250,05
Экономия при брони: -27,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
230,59
Экономия при брони: -24,85 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
255,85
Экономия при брони: -33,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
230,70
Экономия при брони: -29,79 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
246,30
Экономия при брони: -25,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
228,14
Экономия при брони: -27,23 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
250,33
Экономия при брони: -29,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
229,35
Экономия при брони: -19,78 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
244,86
Экономия при брони: -21,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ко-Пренелия® таблетки 4 мг + 1.25 мг блистер №30
Корпорация Артериум
233,28
Экономия при брони: -27,54 грн
Ко-Пренелия® таблетки 8 мг + 2.5 мг блистер №30
Корпорация Артериум
249,05
Экономия при брони: -27,30 грн