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Астраце порошок для орального раствора 200 мг саше 3 г, №10 - Запорожье (597381) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
74,63
Экономия: -13,94 грн
60,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
66,02
Экономия: -3,76 грн
62,26 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
79,85
Экономия: -8,43 грн
71,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1), саше (4)
86,41
Экономия: -10,49 грн
75,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
66,87
Экономия: -6,52 грн
60,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
79,74
Экономия: -8,22 грн
71,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: порошок для орального раствора (7)
62,88
Экономия: -6,22 грн
56,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
72,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: порошок для орального раствора (2)
69,98
Экономия: -4,59 грн
65,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (3)
76,39
Экономия: -10,89 грн
65,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
73,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
67,85
Экономия: -4,99 грн
62,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (3), саше (2)
88,72
Экономия: -14,13 грн
74,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (3)
106,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (3)
78,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (1)
87,04
Экономия: -9,99 грн
77,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -12,41 грн
93,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (2), саше (3)
86,59
Экономия: -12,25 грн
74,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
89,41
Экономия: -13,47 грн
75,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: порошок для орального раствора (6)
88,87
Экономия: -10,87 грн
78,00 грн