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Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 1,5 г флакон, №10 - Львов (54730) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: флакон (9)
978,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
1175,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
1261,99
Экономия: -182,88 грн
1079,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
1290,99
Экономия: -211,88 грн
1079,11 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
1273,90 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1142,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
1142,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1142,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1142,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1142,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
1142,00 грн