Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 0,75 г флакон, №10 - Одесса (54728) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
В других городах:
Аптека акс социальная
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Всего: порошок для приготовления инъекционного раствора (4)
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Калиновая, 134
Наличие на 2024-05-21 - 12:00