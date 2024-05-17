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Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 0,75 г флакон, №10 - Одесса (54728) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
705,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: порошок для приготовления инъекционного раствора (4)
727,60 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Тальное, ул. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Тальное, ул. Защитников Украины, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
593,50 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Ватутино, ул. Юбилейная, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка Вторая, ул. Перспективная, 50
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Шпола, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
593,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
593,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 22-Л
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Калиновая, 134
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
593,50 грн