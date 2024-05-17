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Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 0,75 г флакон, №10 - Львов (54728) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
804,70 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 85
Всего: упаковка (1)
522,56 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: порошок для приготовления инъекционного раствора (8)
722,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Мамаевцы, ул. Кобылянской Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
609,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
596,40 грн
Подорожник
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Песковка, ул. Привокзальная, 11-А
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 34
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Набережная, 3
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бышев, ул. Киевская, 53-А
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 12:00
596,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44/1
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
596,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 16:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 26
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 27
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
596,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Галафеева, 18
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
596,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Фастов, ул. Галафеева, 43
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
596,40 грн
Подорожник
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Володарка, ул. Армейская, 4
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 20:00
596,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Семашко, 2
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-18 - 17:00
596,40 грн