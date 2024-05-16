Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 0,75 г флакон, №10 - Харьков (54728) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
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Котельва, ул. Мира, 1-Б
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Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
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Машевка, ул. Независимости, 124-А
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Опошня, ул. Победы, 2-А
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Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
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Диканька, ул. Медицинская, 42-А
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Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
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Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
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Полтава, ул. Мира, 9
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
Аптека низких цен
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Полтава, ул. Мира, 7
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Полтава, ул. Бедного Александра, 16
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Подорожник
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
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Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека копейка
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Полтава, ул. Гоголя, 26
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
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Полтава, ул. Соборности, 44
Наличие на 2024-05-18 - 12:00