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Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора 0,75 г флакон, №10 - Харьков (54728) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
590,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
590,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
590,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
590,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
590,00 грн