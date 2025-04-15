Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,83
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90
Экономия при брони: -15,00 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
234,00
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,94
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
170,71
Экономия при брони: -7,22 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
242,10
Экономия при брони: -9,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
170,99
Экономия при брони: -21,34 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
245,61
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
248,48
Экономия при брони: -32,32 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,12
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
176,45
Экономия при брони: -26,48 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
253,46
Экономия при брони: -30,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
242,06
Экономия при брони: -20,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,77
Экономия при брони: -5,31 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
239,20
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд