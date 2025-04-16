Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
112,80
Экономия при брони: -3,67 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
79,58
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
182,06
Экономия при брони: -9,46 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
182,81
Экономия при брони: -9,61 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
246,99
Экономия при брони: -38,84 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
184,60
Экономия при брони: -11,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
185,03
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
52,77
Экономия при брони: -3,18 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,19
Экономия при брони: -36,05 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
171,32
Экономия при брони: -22,52 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
246,09
Экономия при брони: -31,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
183,87
Экономия при брони: -26,62 грн