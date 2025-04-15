Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
116,74
Экономия при брони: -16,51 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
237,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,80
Экономия при брони: -15,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
237,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
159,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,67
Экономия при брони: -24,70 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
250,90
Экономия при брони: -31,08 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
174,77
Экономия при брони: -24,46 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
251,04
Экономия при брони: -31,98 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,94
Экономия при брони: -7,07 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,80
Экономия при брони: -15,90 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,80
Экономия при брони: -15,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,30
Экономия при брони: -10,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
55,71
Экономия при брони: -5,31 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
238,90
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,80
Экономия при брони: -11,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,94
Экономия при брони: -7,07 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
238,90
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
173,79
Экономия при брони: -27,96 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
237,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,80
Экономия при брони: -15,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
154,94
Экономия при брони: -7,07 грн