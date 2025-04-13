Киев
Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)

Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 182 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
161,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
168,31
Экономия при брони: -17,68 грн
150,63 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
254,23
Экономия при брони: -24,31 грн
229,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
52,21 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
232,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
133,71 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
204,27 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
139,17 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
203,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,36 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
148,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,08
Экономия при брони: -25,80 грн
143,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,78 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,28 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
138,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,70
Экономия при брони: -9,90 грн
156,80 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
161,70 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
144,60 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
211,92 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
144,96 грн
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