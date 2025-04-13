Би-Пренелия® (Bi-Prenelia)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
168,31
Экономия при брони: -17,68 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
254,23
Экономия при брони: -24,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
169,08
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
162,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
166,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
233,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд
Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер №30
Артериум Лтд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер №30
Артериум Лтд