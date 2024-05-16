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Би-Пренелия® таблетки 8 мг/10 мг блистер, №30 - Харьков (586246) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
201,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
201,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
199,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
201,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
217,91
Экономия: -17,97 грн
199,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
201,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), блистер (1)
211,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
202,99
Экономия: -13,25 грн
189,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
204,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
205,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: таблетки (20)
235,48
Экономия: -44,64 грн
190,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
201,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: блистер (2)
202,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
216,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
209,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
217,31
Экономия: -21,15 грн
196,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
185,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
201,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
184,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
201,00 грн