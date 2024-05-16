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Би-Пренелия® таблетки 4 мг/5 мг блистер, №30 - Харьков (586244) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
145,03
Экономия: -19,54 грн
125,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
130,71 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
137,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
133,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
136,33
Экономия: -9,46 грн
126,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: блистер (2)
132,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
129,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: блистер (2)
141,09 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
129,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
130,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
127,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: таблетки (20)
144,60
Экономия: -21,50 грн
123,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
133,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
123,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
113,96 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 8/10-В
Всего: упаковка (1)
133,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
122,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
142,24
Экономия: -26,58 грн
115,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: таблетки (20)
130,27
Экономия: -11,70 грн
118,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
136,52
Экономия: -12,85 грн
123,67 грн