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Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10 - Львов (410813) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (4), саше (7)
113,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: саше (9)
113,60 грн
В других городах:
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Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1), саше (6)
113,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (1)
113,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: саше (7)
109,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), саше (9)
108,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1), саше (9)
108,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: саше (9)
115,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: саше (7)
113,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1), саше (3)
104,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
108,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: саше (3)
110,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1), саше (6)
108,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: саше (8)
108,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: саше (9)
104,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: саше (7)
107,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1), саше (3)
109,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: саше (7)
108,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1), саше (1)
109,40 грн