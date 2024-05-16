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Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10 - Киев (410813) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10), саше (7)
113,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (9)
108,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), саше (6)
113,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), саше (2)
113,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), саше (6)
108,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2), саше (4)
108,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: саше (8)
112,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1), саше (8)
113,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (2), саше (5)
112,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
114,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (4)
109,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1), саше (8)
114,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (3), саше (4)
114,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (3), саше (8)
114,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2), саше (5)
112,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1), саше (9)
113,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3), саше (9)
113,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1), саше (8)
113,00 грн