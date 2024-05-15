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Апсорбин порошок для оральной суспензии 3,76 г саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (410813) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
112,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1), саше (5)
107,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2), саше (5)
109,10 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: саше (6)
113,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: саше (7)
106,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: саше (4)
113,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1), саше (2)
114,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1), саше (6)
113,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (8)
114,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (2), саше (8)
112,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: саше (6)
108,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (2)
113,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1), саше (8)
113,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: саше (9)
109,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1), саше (5)
113,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
113,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1), саше (7)
113,70 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
112,40 грн