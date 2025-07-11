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Инулин (Inulin)
Инулин (Inulin)
Одесса
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Доступно в 3 аптеках в Одесса
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
180,00
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
13.7 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
168,90
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
15.1 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
180,00
грн
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В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
566.0 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
389,03
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
576.4 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
359,02
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 09:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
577.1 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
431,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
590.0 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
272,16
грн
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Пульс
Открыто
Закроется через 41 мин
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
594.6 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
491,41
грн
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Пульс
Открыто
Закроется через 41 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
595.2 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
210,47
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
602.7 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
359,02
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
606.4 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
287,05
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
613.5 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
396,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
614.2 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
287,48
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
614.8 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
418,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
615.0 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
406,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
615.8 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
393,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
616.7 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
277,19
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
617.9 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
431,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
618.1 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
431,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
618.6 км
Инулин №60
Одесская биотехнология
214,48
грн
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