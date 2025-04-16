Гидрокортизон (Hydrocortison)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
420,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
453,19
Экономия при брони: -33,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
469,00
Экономия при брони: -48,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
418,72
Экономия при брони: -21,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
438,56
Экономия при брони: -32,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 5 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
407,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки 10 мг блистер №60
Мибе Украина
420,00
Экономия при брони: -39,00 грн