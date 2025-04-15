Периндопрес А (Perindopres A)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,76
Экономия при брони: -40,06 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
270,00
Экономия при брони: -55,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
134,49
Экономия при брони: -5,75 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
307,28
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
205,18
Экономия при брони: -21,84 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
304,67
Экономия при брони: -29,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
211,76
Экономия при брони: -39,98 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 23 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,23
Экономия при брони: -49,05 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,53
Экономия при брони: -45,60 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
68,11
Экономия при брони: -9,29 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
176,22
Экономия при брони: -15,42 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн