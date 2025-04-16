Периндопрес А (Perindopres A)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
198,14
Экономия при брони: -19,15 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
303,88
Экономия при брони: -28,97 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -26,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,34
Экономия при брони: -29,49 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
204,62
Экономия при брони: -33,15 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
302,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
302,00
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
131,00
Экономия при брони: -11,07 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,50
Экономия при брони: -11,06 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
205,84
Экономия при брони: -32,44 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,47
Экономия при брони: -7,80 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн