Периндопрес А (Perindopres A)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -43,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,93
Экономия при брони: -19,28 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
317,58
Экономия при брони: -77,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
203,05
Экономия при брони: -19,47 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,50
Экономия при брони: -22,10 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
302,00
Экономия при брони: -43,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,50
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,92
Экономия при брони: -18,34 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
131,13
Экономия при брони: -14,81 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
197,30
Экономия при брони: -22,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -43,30 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
175,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90
Экономия при брони: -17,50 грн