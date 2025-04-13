Периндопрес А (Perindopres A)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 483 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,40
Экономия при брони: -13,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
302,00
Экономия при брони: -38,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
193,60
Экономия при брони: -22,55 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
205,96
Экономия при брони: -15,93 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
310,52
Экономия при брони: -16,75 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
309,90
Экономия при брони: -59,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,81
Экономия при брони: -8,53 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
310,47
Экономия при брони: -12,37 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,05
Экономия при брони: -10,31 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница