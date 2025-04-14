Периндопрес А (Perindopres A)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
204,74
Экономия при брони: -21,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
205,07
Экономия при брони: -12,97 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
313,85
Экономия при брони: -21,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,40
Экономия при брони: -21,20 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -38,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
200,13
Экономия при брони: -19,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
204,16
Экономия при брони: -13,77 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
301,70
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
198,54
Экономия при брони: -17,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,24
Экономия при брони: -21,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,84
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,21
Экономия при брони: -15,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
310,52
Экономия при брони: -17,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
198,05
Экономия при брони: -19,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,44
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
197,47
Экономия при брони: -7,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,04
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
202,40
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
203,42
Экономия при брони: -9,68 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница