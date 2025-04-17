Периндопрес А (Perindopres A)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
313,37
Экономия при брони: -47,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,11
Экономия при брони: -10,17 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,00
Экономия при брони: -25,36 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,79
Экономия при брони: -26,84 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
204,03
Экономия при брони: -31,19 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн