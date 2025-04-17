Киев
Периндопрес А (Perindopres A)

Периндопрес А (Perindopres A)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
171,00 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
269,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
269,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90
Экономия при брони: -10,70 грн
181,20 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
277,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
313,37
Экономия при брони: -47,66 грн
265,71 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
289,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
137,11
Экономия при брони: -10,17 грн
126,94 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,00
Экономия при брони: -25,36 грн
173,64 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,70
Экономия при брони: -16,90 грн
277,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,79
Экономия при брони: -26,84 грн
172,95 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
171,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
204,03
Экономия при брони: -31,19 грн
172,84 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
175,00 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,70
Экономия при брони: -16,90 грн
277,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Периндопрес® А таблетки 4 мг + 5 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,90 грн
Периндопрес® А таблетки 8 мг + 10 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
294,80 грн
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