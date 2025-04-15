Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
71,97
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,62
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,86
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 23 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,88
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
81,27
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,54
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,53
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,71
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
63,44
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,17
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,93
Экономия при брони: -5,19 грн