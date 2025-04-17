Винница (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,40
Экономия при брони: -11,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
77,43
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,35
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,43
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Гнивань, ул. Соборная, 55
19.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница