Одесса (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,74
Экономия при брони: -15,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,31
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
75,74
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,78
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,60
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,35
Экономия при брони: -7,37 грн