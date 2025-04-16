Николаев (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,55
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,00
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
81,12
Экономия при брони: -14,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,20
Экономия при брони: -4,22 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
80,00
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,18
Экономия при брони: -3,55 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,36
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Николаевская, 22/1
5.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,24
Экономия при брони: -2,38 грн