Львов (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,50
Экономия при брони: -10,25 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,29
Экономия при брони: -9,92 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -5,30 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,96
Экономия при брони: -10,71 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
72,10
Экономия при брони: -1,20 грн