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Плазмовен (Plasmoven)

Плазмовен (Plasmoven)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 42 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,50
Экономия при брони: -10,25 грн
69,25 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
69,25 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80
Экономия при брони: -3,90 грн
70,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,29
Экономия при брони: -9,92 грн
69,37 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
65,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20
Экономия при брони: -5,30 грн
70,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
63,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
69,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
69,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
70,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
68,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
2.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
76,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,80
Экономия при брони: -3,90 грн
70,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
59,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,96
Экономия при брони: -10,71 грн
69,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
61,03 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
69,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
72,10
Экономия при брони: -1,20 грн
70,90 грн
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