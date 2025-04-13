Киев (адрес не указан)
Доступно в 333 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
72,10
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,40
Экономия при брони: -7,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,11
Экономия при брони: -9,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
78,51
Экономия при брони: -7,98 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
74,20
Экономия при брони: -7,55 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
79,71
Экономия при брони: -6,73 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Плазмовен® раствор для инфузий флакон 500 мл №1
Дарница